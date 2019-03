Artur Worseg: „Ich mache eben nicht alles ...“

Worseg gibt „geschönten Selfies“ Schuld an Beauty-Wahn

„Es ist so, dass viele Patienten zu uns kommen, die eigentlich ganz andere Probleme als mit Brust, Bein oder Po haben“, so Worseg zu Adabei. Das liegt, laut ihm, „an den geschönten Selfies, den sozialen Medien und der daraus resultierenden Erwartungshaltung der Menschen an ihre Körper“.