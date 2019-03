Rare Beatles-Single für 11.000 € auf eBay verkauft

Die Single war von einer Spenderin, der der Wert der Platte offensichtlich nicht bewusst war, in einer Tragetasche mit zwei Dutzend weiteren Platten in einem Shop der British Heart Foundation in Midhurst (Bild unten) in der Grafschaft West Sussex, abgegeben worden. Preston Davies von der Stiftung erklärte, dass er sich selbst „zwicken“ musste, als ihm Wert der Single klar wurde.