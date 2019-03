Europa schließt Luftraum für die Todes-Boeing!

Nach dem tödlichen Flugunglück in Äthiopien, das offenbar auf ein Softwareproblem des Modells Boeing 737 Max zurückzuführen ist, dürfen Maschinen dieses Typs ab 20 Uhr nicht mehr im europäischen Luftraum fliegen. Nachdem einige Länder mit dieser Entscheidung vorgeprescht waren, kündigte am Dienstagnachmittag auch Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gegenüber der „Krone“ an, dass das umstrittene Modell ab Mitternacht nicht mehr auf heimischem Boden starten und landen dürfe - siehe Video oben von der Pressekonferenz am Abend. Am Abend gab die Europäische Luftfahrtbehörde EASA bekannt, das sie alle Flüge des Tys einstellt.