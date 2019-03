SJ lässt vor Ministerium hundert Wecker klingeln

Julia Herr tritt bei der EU-Wahl am 26. Mai auf Platz sechs der SPÖ-Liste an. „In den letzten Jahrzehnten ist vieles grundlegend falsch gelaufen. Europa muss endlich aufwachen“, meint die SJ-Vorsitzende. Ihr Team hat sich vor dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus am Wiener Stubenring versammelt. Mit im Gepäck: Hundert Wecker, die vor dem Gebäude aufgestellt werden. Um fünf vor zwölf - symbolisch für die drängende Zeit - klingeln alle. Es soll ein europäischer Weckruf sein.