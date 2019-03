Mit Gaspistole auf Fenster von Nachbarin gefeuert

Immer wieder knallte es im Hof der Wohnsiedlung in der Engerthstraße. Meist krachten die Projektile der Gaspistole an das Fenster einer mehrfachen Mutter - woher die Schüsse kamen, war bis Montag unklar. Doch in den Abendstunden wurde der Schütze schließlich entdeckt und angezeigt.