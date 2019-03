Mehr Schutz für alpine Tiere und Pflanzen

„Unsere Broschüre ,Respektiere deine Grenzen‘ informiert über die Umweltauswirkungen dieser Sportart und soll zu einem guten Miteinander in der Natur beitragen“, so Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger. Insgesamt gibt es 20.000 Exemplare. Erhältlich sind diese auf Nachfrage in der Landesabteilung für Land- und Forstwirtschaft.