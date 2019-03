Agent Provocateur lässt die Kurven tanzen

„Wenn Sie Agent Provocateur kaufen, fühlen Sie sich zuversichtlich, stark und provokativ“, sagte Sarah Shotton, Creative Director der Marke. „Es war wichtig, dass wir den weiblichen Körper sowohl in Größen als auch in der Stärke repräsentierten. Deshalb haben wir Frauen engagiert, deren Größen von 10 bis zu 14 (EU-Größe 38 bis 42) schwanken. Tanztruppen aus der ganzen Welt sind vertreten. ,Pump it Up‘ zeigt die Stärke von Frauen, die zusammenkommen, ihre Vielfalt und beschreibt, wie sich die Marke Agent Provocateur anfühlen kann.“