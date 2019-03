UHK Krems fast schon fix Bonusrunden-Erster!

In der Qualifikationsrunde festigte Schwaz mit einem 26:23-Heimsieg gegen Ferlach Rang zwei hinter dem diesmal spielfreien Margareten. Der Meister wie die Tiroler haben ihren Platz im Viertelfinale bereits fix. Die Ferlacher haben drei Runden vor Schluss bei drei Zählern Vorsprung auf Leoben und deren fünf auf Linz die besten Chancen, den letzten Play-off-Platz zu ergattern. Leoben und Linz hatten sich bereits am Freitag in der Steiermark 27:27 getrennt.