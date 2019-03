Kim Kardashian in Ganzkörperstrumpfhose in Paris

2016 wurde Kim Kardashian in Paris in ihrem Apartment brutal überfallen und beraubt. Nach dem traumatischen Erlebnis reiste die „Keeping Up With The Kardashians“-Beauty zwei Jahre lang nicht in die Stadt der Liebe. Im letzten Sommer feierte die Kurven-Queen auf der Fashion Week an der Seite von Ehemann Kanye West in der französischen Metropole ihre Comeback.