Schnell wirkendes Nasenspray gegen Depressionen

In den USA ist ein Nasenspray zugelassen worden, der in nur einem Tag gegen Depressionen wirken soll. Das von der Food and Drug Administration gebilligte Medikament ist ein chemischer Cousin des als Partydroge bekannten Ketamin - auch „Special K“ genannt. Johnson&Johnson vertreibt den Eskatemin-Nasenspray, der das erste seit Jahrzehnten von der US-Gesundheitsbehörde genehmigte Antidepressivum ist. Bekommen sollen ihn Patienten, bei denen herkömmliche Mittel gegen ihre Depressionen nicht wirken.