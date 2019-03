„Lasst uns die Platzreserven besser nutzen“

„Mir fällt das schon länger auf“, sagt Karin Feldinger, die unabhängige Kandidatin, die einige Jahre in London lebte. Anstatt immer neue Grünreserven anzugreifen, schlägt sie eine sinnvolle Verdichtung vor. Es erfordere ein Umdenken, um Wohnen leistbar zu machen. „Wir haben HTL-Absolventen um ihre Ideen für den riesigen Parkplatz, der kaum ausgelastet ist, gebeten.“ Über 60 Wohnungen könnten in kurzer Zeit entstehen, so das erfreuliche Ergebnis. Gleich angrenzend könnte die schon seit langem diskutierte S-Bahn-Haltestelle Elsbethen-Haslach gebaut werden. Die Liste will sich dafür einsetzen. Aus dem Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll heißt es dazu: „Wir prüfen das.“ Vorrang haben derzeit aber geplante Haltestellen in Seekirchen und Zell am See-Schüttdorf, wo der Bedarf ein deutlich höherer ist.