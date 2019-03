Kylie Jenner ist die jüngste Selfmade-Milliardärin

Allerdings gibt es auch Kritik am „Forbes“-Bericht: Eine wirkliche Selfmade-Milliardärin sei Jenner ja gar nicht. Schließlich habe sie das Geld zwar nicht geerbt, ohne die Berühmtheit ihrer Familie wäre ihre Firma aber wohl nicht so schnell so erfolgreich geworden. Jenner ist das durchaus bewusst. „Ich hatte schon so eine starke Reichweite, bevor ich in der Lage war, irgendetwas zu starten“, sagte sie. „Das ist die Stärke von Social Media.“