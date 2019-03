Erster gemeinsamer Auftritt seit Wochen

Erster gemeinsamer Auftritt seit Weihnachten

Zur Feier des Jubiläums kamen neben der Queen und Ehefrau Camilla natürlich auch Charles‘ Söhne William und Prinz Harry gemeinsam mit ihren Gatinnen in den Buckingham-Palast. Zuletzt hatte man die Brüder und ihre Frauen gemeinsam beim Kirchgang zu Weihnachten in Sandringham gesehen. Von einem massiven Zerwürfnis der Paare ist in britischen Medien die Rede. So soll es Knatsch zwischen Meghan und Kate bereits vor der Hochzeit der Schauspielerin mit Prinz Harry gegeben haben.