Doping: Lebenslang oder Haft? Recht widerspricht

Sport- und Wirtschaftsvergehen milder beurteilt

Das Recht also beschützt die Sportler. Und im Falle der Sport- und Wirtschaftsvergehen urteilen die Richter sowieso milder als in allgemeinen strafrechtlichen Angelegenheiten, sagt Müller, der Leiter für Information und Prävention bei der NADA. Er plädiert für Sachlichkeit, denn: „Der mediale und gesellschaftliche Umgang mit dem Thema hat sich sehr verändert. Was vor fünf Jahren als “Kavaliersdelikt„ beurteilt wurde, wird allmählich zum “schweren Betrug„ in den Augen vieler Menschen.“