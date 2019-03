Das müssen Sie zum umstrittenen Leitspital wissen

Wer darf an der Volksbefragung teilnehmen?

Zur Teilnahme an der Volksbefragung sind Personen berechtigt, die österreichische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz innerhalb einer Gemeinde des politischen Bezirks Liezen sind, am 7. April 2019 das 16. Lebensjahr vollendet haben und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. Mehr als 60.000 Menschen werden damit ihre Stimme abgeben können.