Landwirte unsicher: „Sollen wir Almen sperren?“

Ein Tiroler Almbauer soll 490.000 Euro nach einer tödlichen Kuh-Attacke an die Hinterbliebenen des Todesopfers zahlen: „Das kann ein Betrieb nicht einmal in mehreren Generationen abzahlen“, meint Johann Feßl, Obmann des Almwirtschaftsvereins- siehe Interview. Dieses Urteil schockt und verunsichert so, dass 640 Almbauern in Oberösterreich überlegen, ob sie ihre Kühe, Ziegen, Schafe oder Pferde heuer überhaupt auftreiben werden. Oder sollen sie lieber ihre Almen für Wanderer sperren?