Duell mit Ex-Klub: „Ried steht nun so unter Druck“

Ein Nachteil?

„Eigentlich hatten wir es ursprünglich nicht als Vorteil erachtet“, gibt Walch zu: „Nachdem Ried aber gegen Steyr über ein 1:1 nicht hinausgekommen ist, hat sich das geändert. Weil Ried nun schon so unter Druck steht, dass sie bei uns schon auf Sieg spielen müssen!“ Was kein einfaches Vorhaben ist, ist doch die WSG seit 9. März 2018 in allen 14 Heimspielen ungeschlagen geblieben. Was aber Hoffnung macht: Bei Ried klettert heute um 15 Uhr der gegen Steyr noch verletzt gewesene Winter-Zugang Patrick Eler in den Bus.