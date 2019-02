Über dieses Buch spricht jetzt jeder

Erst vor wenigen Tagen ist „Deutsch für alle“ auf den Markt gekommen, sorgt aber schon jetzt für ordentlich Wirbel. Dafür verantwortlich ist der Autor, Abbas Khider. Wie der Name erahnen lässt, hat er Wurzeln, die über die Grenzen des deutschsprachigen Raumes hinausgehen. Sie führen nach Bagdad, wo er ab seinem 19. Lebensjahr wegen politischen Aktivitäten gegen das Regime Saddam Husseins insgesamt elf Mal verhaftet und im Gefängnis gefoltert worden war. Nachdem er freikam und in verschiedenen Ländern Zuflucht suchte, fand er im Jahr 2000 mit Deutschland das ersehnte sichere Zuhause. Die „Café Puls“-Buchexpertin Rotraut Schöberl brachte es in der Vorstellung auf den Punkt: „Und von einem Flüchtling soll ich mir erklären lassen, wie man Deutsch spricht?“