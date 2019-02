45 Millionen Euro für Schutz vor dem Weißen Tod

Die Schneemassen der vergangenen Wochen samt Hunderter Straßensperren, Evakuierungen und mittlerweile 15 Lawinentoten haben jetzt auch die Politik auf den Plan gerufen. Im Bundeskanzleramt fand daher am Dienstag ein Lawinengipfel statt. Mit konkreten Ergebnissen: Demnach werden in den kommenden vier Jahren insgesamt 45 Millionen Euro in zusätzliche Schutzmaßnahmen gesteckt. Strengere Strafen für das teils leichtsinnige herbeiführen derartiger Unglücke wird es allerdings nicht geben.