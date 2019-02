„Dirt Rally 2.0“: Launch-Trailer zum Gatsch-Racer

Mit „Dirt Rally 2.0“ haben die Rennspiel-Spezialisten von Codemasters am Dienstag den Nachfolger ihres gefeierten Games aus dem Jahr 2015 für den PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Realismus wird darin großgeschrieben. So soll sich etwa das Fahrverhalten auf den diversen Untergründen mit zunehmender Abnutzung verändern - Schlaglöcher und Spurrinnen sind die Folge. Den Launch-Trailer gibt es hier zu sehen.