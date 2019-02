Das war die Trendfrisur der Oscars

Lust auf eine Veränderung im Frühling? Dann machen Sie es doch wie Charlize Theron. Sie sorgte nämlich mit ihrer Typveränderung für DEN Hingucker am Red Carpet vor dem Dolby Theater in Hollywood. Statt wie zuletzt mit blonder Mähne schritt die Südafrikanerin nämlich mit brünettem, akkurat geschnittenem Bob an den wartenden Kameras und Fotografen vorbei.