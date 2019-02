Song Contest: Ukrainische Sängerin tritt nicht auf

Nach heftiger Kritik an ihren Auftritten in Russland sagt Sängerin Maruv ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest im Mai in Israel für die Ukraine ab. „Ich bin Musikerin und kein Schläger in der politischen Arena“, schrieb die 27-Jährige am Montagabend bei Facebook. Sie wäre bei einer Teilnahme auch „kulturelle Botschafterin“ der Ukraine und nicht nur ihrer eigenen Musik gewesen.