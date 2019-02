Entthronter Stefan Kraft: „Ich habe alles gegeben“

Kraft war wie schon zuletzt in Lahti und Willingen nicht mehr in der Topverfassung von vor einigen Wochen, als er drei Siege in Serie gefeiert hatte. In Innsbruck, wo er bei der Tournee noch Zweiter geworden war, zählte er bei der WM wie schon im Training, in der Qualifikation und auch im Probedurchgang nicht zu den Allerbesten.