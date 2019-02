Doppelsieg für Deutschland! Stefan Kraft Sechster

Während es der 23-jährige Schweizer erstmals in seiner Karriere auf ein Podest schaffte - bisher war Platz 7 am Bergisel das Optimum - konnte der Bayer Eisenbichler sein Glück kaum fassen. Nach neun Podestplätzen im Weltcup klappte es ausgerechnet bei der WM für den 27-jährigen aus Siegsdorf mit dem ersten Sieg. „Ich habe gewusst, dass ich gut in Form bin, im zweiten Durchgang habe ich alles riskiert“, sagte Eisenbichler. „Das war einer meiner geilsten Sprünge überhaupt bisher. Jetzt bin ich Weltmeister, ich kann es gar nicht fassen.“