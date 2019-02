„Was wird, wenn ich einmal nicht mehr bin ...?“

Was wird, wenn wir nicht mehr sind?

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“, bittet der Beter Gott in Psalm 90, einem biblischen Text, der die Angst vor der Vergänglichkeit ins Gebet bringt. Aus diesen Zeilen spricht die Erkenntnis, dass das Sterben zum Leben gehört. Es ist die letzte große Herausforderung in unserem Leben, vielleicht sogar die größte. Zu dieser Herausforderung gehört für viele Menschen die Sorge, was sein wird, wenn sie selbst nicht mehr sind: Wie werden die Menschen, die mir lieb sind, mit der Situation zurechtkommen? Was kann ich klären, damit sie es nicht klären müssen nach meinem Tod und darüber vielleicht sogar in Streit geraten? Zur Sorge, was sein wird, wenn ich nicht mehr bin, gehört auch die Sorge um Geld und Besitz. Es ist gut, dass sich Frau S. mit dieser Frage beschäftigt, dann hat sie eine Sorge weniger, wenn ihre Kräfte nachlassen, denke ich mir. Auf zum Gespräch!