Laufend Trickdiebstähle in der Steiermark

Der 59-Jährige war am Vormittag im Gratkorner Ortsteil Kirchenviertel (Bezirk Graz-Umgebung) angesprochen worden, der Unbekannte wollte ihm eine Zeitschrift um 50 Cent verkaufen. Weil der vorgebliche Verkäufer nicht locker ließ und ununterbrochen auf ihn einredete, gab ihm der Steirer aus seiner Geldbörse die 50 Cent. Als der Mann wenig später in einem Imbiss bezahlen wollte, bemerkte er, dass er bestohlen worden war. Gegenüber der Polizei gab er an, den Diebstahl nicht bemerkt zu haben. Den Trickdieb beschrieb er als rund 1,70 Meter groß und von ausländischer Herkunft. Dieser sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine schwarze Kappe und eine dunkle Bauchtasche getragen. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 059133 6137 100 entgegengenommen.

Trickdiebe auch in der Oststeiermark unterwegs

Im Laufe des Februars waren Trickdiebe bisher im oststeirischen Hartberg aktiv gewesen. Ein Mann hatte dort am Montag einen 75-Jährigen auf einem Parkplatz um eine Spende ersucht und dabei unbemerkt dessen Geldbörse entwendet. Anfang des Monats hatte eine Frau ebenfalls in Hartberg einen 78-Jährigen um Geld gebeten, ihn „zum Dank“ umarmt und bestohlen. Beide Male hatten die Diebe auf ihre späteren Opfer vor einer Bank gelauert.