Fall Manuela K.: Täter tischt Unfallversion auf

In Wiener Neustadt hat am Donnerstag ein behördlicher Lokalaugenschein zum Mordfall Manuela K. (16) stattgefunden. Zahlreiche Polizisten sperrten den Anton-Wodica-Park nahezu hermetisch ab, dort war es zu der Bluttat an dem Mädchen gekommen. Zusammen mit dem 19 Jahre alten Tatverdächtigen, Yazan A., der bereits ein Geständnis abgelegt hatte, sollte im Zuge der Tatrekonstruktion der genaue Ablauf des Verbrechens nachgestellt werden. Neuerdings spricht der Verdächtige aber von einem Unfall.