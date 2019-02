Strafzettel ärgern Kunden bei Markt in Mattighofen

„Ich gehe regelmäßig dort einkaufen, aber so etwas ist mir noch nie passiert! Weil ich keine Parkuhr gestellt habe, muss ich 65 Euro zahlen! Dabei war ich laut Kassenbeleg nur elf Minuten im Geschäft“, lässt eine verärgerte Dame ihre Wut bei der „Krone“ aus. Ein Hinweisschild auf eine Kurzparkzone hätte sie nicht gesehen. Blöd: Seit einer Weile stehen sehr wohl Hinweistaferln auf dem Parkplatz, nur auffallen tun sie vielen Kunden nicht. In der Filiale und in benachbarten Geschäften hagelt es Beschwerden von gestraften Autofahrern.