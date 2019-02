Neues Konzept für GTI-Treffen 2019 vorgestellt

Zwei Neuigkeiten warten auf die Besucher, wenn die Dunkelheit einbricht. Statt eines Feuerwerks wird es an den Veranstaltungstagen um 22.00 Uhr eine Lasershow am und sogar auf dem Wörthersee geben. Und unter dem Stichwort „Road to Reifnitz“ werden Flammensäulen an den Ortseinfahrten in die Höhe schießen - dabei sollen auch automatisch Fotos von den durchfahrenden Autos gemacht werden. Adaptiert werden soll auch der Partybereich, Details gab es dazu noch keine, ebenso wie zum VW-Stand, dem Aushängeschild des deutschen Autobauers am See.e