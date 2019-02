Karfreitags-Kompromiss: Kritik an halbem Feiertag

Möglicherweise schon am Dienstag, auf jeden Fall aber noch in dieser Woche will die Koalition die Karfreitags-Lösung, die auch verfassungsrechtlich halten soll, präsentieren. Als Zugeständnis an die Wirtschaft, die einen weiteren ganzen Feiertag vehement ablehnt, dürfte es wohl ein halber Feiertag sein. Rechtlich möglich ist dies etwa über den Kollektivvertrag. Schon jetzt ist es in vielen Betrieben so geregelt, dass die Arbeitnehmer mit einem Urlaubstag sowohl am 24. als auch am 31. Dezember - beides sind keine Feiertage - freihaben.