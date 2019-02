Hund holt Herrl aus Koma und ist seither „Heiler“

Hilft Patienten in Spitälern, Pflegeheimen und Hospizen

Mittlerweile hilft „Teddy“ auch anderen Patienten und unterstützt als Therapiehund den Heilungsverlauf von Menschen in Spitälern, Pflegeheimen und Hospizen landauf, landab. „Es war erstaunlich, das Lächeln auf den Gesichtern so vieler Menschen zu sehen, wenn er ins Krankenhaus kommt - nicht nur auf denen der Patienten, sondern auch auf jenen der Krankenschwestern, Ärzte und Besucher“, erzählt Herrl Andy. Er ist mächtig stolz auf seinen Hund, der 2017 in London sogar mit einem speziellen Tierpreis ausgezeichnet wurde.