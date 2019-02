Einbrecher schlug mit Kanaldeckel Glasscheibe ein

Der Unbekannte schlug gegen 1.40 Uhr mit einem Kanaldeckel eine Glasscheibe des Geschäftes am Hauptplatz ein und gelangte so in das Innere. Dort brach er eine Glasvitrine auf und entnahm neun hochwertige Mobiltelefone eines amerikanischen Technologieunternehmens. Die entstandene Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.