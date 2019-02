Hans Pum: „Wir hatten nicht die perfekten Sterne“

Nur Medaillen zählen

Das Trio Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier war mit sechs Weltcup-Siegen im Gepäck in Abfahrt und Super-G nach Aare gereist. Im Super-G war Schmidhofer als Elfte beste Österreicherin, in der Alpinen Kombination verpasste Siebenhofer um vier Hundertstelsekunden Bronze, zwei Tage später ereilte Venier in der WM-Abfahrt das gleiche Schicksal. „Aber es zählen halt nur die ersten drei Plätze, das ist das Entscheidende. Und eines ist klar, Wunschkonzert sind Weltmeisterschaften keine.“