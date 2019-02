Besuch bei Wiens kleinsten Krebspatienten

Jedes Jahr am 15. Februar wird mit dem weltweiten Kinderkrebstag daran erinnert, dass nach wie vor unzählige Kinder und Jugendliche an Krebs erkranken. Dank moderner Medizin können viele von ihnen geheilt werden - die menschliche Kompontente darf dabei aber nie vergessen werden, betonte Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), die am Freitag das St. Anna Kinderspital in Wien besuchte.