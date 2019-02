SILBER! Hirscher nur von Kristoffersen besiegt

Olympiasieger und Titelverteidiger Hirscher war mit der Chance in sein erstes WM-Rennen gegangen, mit Gold seinen Landsmann Toni Sailer zu übertreffen und der erfolgreichste Athlet bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften zu werden. Der 29-jährige Salzburger war deshalb trotz seiner gesundheitlichen Probleme Favorit und fuhr im ersten Durchgang am Nachmittag zunächst auch auf Platz zwei. Nur eine Zehntel hinter Kombi-Weltmeister Pinturault sowie 0,08 Sekunden vor dem mit Nummer eins ins Rennen gegangenen Kristoffersen. Nur 18 Hundertstel trennten also die schnellsten drei Läufer, die Top-6 der Startliste lagen auf den Rängen eins bis sechs.