Vlhova gewinnt Windlotterie - ÖSV-Ladys chancenlos

Vlhova warf damit Olympiasiegerin Shiffrin den Fehdehandschuh hin, am Samstag im Slalom ist die Super-G-Goldmedaillengewinnerin aus den USA als dreifache Weltmeisterin dieser Disziplin die absolute Topfavoritin, doch Vlhova rüttelte in letzter Zeit immer heftiger an deren Thron. „Das habe ich nicht erwartet. Mein Gefühl im zweiten Lauf war richtig schlecht. Ich wollte einfach nur die Ski gehen lassen, und so habe ich das Rennen gewonnen“, sagte die 23-Jährige Vlhova, für die es nach Kombi-Silber auch bereits die zweite Medaille in Aare war. Rebensburg, die Olympiasiegerin von 2010, meinte nach erster Enttäuschung: „Grundsätzlich bin ich sehr glücklich über die Silbermedaille. Schön dass es sich umgedreht hat, im Super-G habe ich die Medaille knapp verpasst.“ Es war das erste Edelmetall für das DSV-Team in Aare.