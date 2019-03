Kreative Planungs-Methode: Das Bullet Journal

Die vom New Yorker Grafikdesigner Ryder Carroll erfundene Methode des Bullet-Journaling ist genial einfach und von jedem umsetzbar, der in ein Buch mit Punkteraster und ein paar Stifte investiert. Es vereint sowohl Terminkalender, Tagebuch, Projekt- und Urlaubsplaner, Gewohnheits-Tracker und vieles mehr. Strikte Regeln gibt es nicht, der Kreativität sind somit keine Grenzen gesetzt. Auf den ersten beiden Doppelseiten zeichnet man ein Inhaltsverzeichnis und man sollte nicht zu weit in die Zukunft planen. Erst am Ende eines Monats sollten die Übersichten für den neuen Monat festgesetzt werden, da sich Elemente wie Listen und Strukturen mit der Zeit durch die Anpassung an die eigenen Bedürfnisse und Gewohnheiten sowie durch Erfahrungswerte ändern. Das war’s aber auch schon mit den „Vorschriften“. Ansonsten bestimmen Sie alleine, wie Sie Ihr ganz persönliches Bullet Journal gestalten möchten. Dabei gibt es kein „richtig“ oder „falsch“, sondern es geht einzig allein darum, dem Erfinungsreichtum und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Und während man so sein Leben in allen Bereichen auf spielerische Weise besser in den Griff bekommt, ist Bullet Journaling auf jeden Fall eins: entspannend! Probieren Sie’s aus!