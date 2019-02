Auf Hawaii schneite es so viel wie noch nie!

Erster Schnee in einem Nationalpark auf Hawaii

Die Abteilung für Land- und natürliche Ressourcen in Hawaii (DLNR) verkündete auf Facebook, dass es „vermutlich das erste Mal überhaupt ist, dass es in einem Nationalpark schneite“. „Der Polipoli State Park auf Maui ist mit Schnee übersät. Es könnte auch der tiefste Schnee sein, der je im Staat aufgezeichnet wurde. Polipoli befindet sich in 6200 Fuß (etwa 1900 Meter) Seehöhe“, heißt es in dem Posting.