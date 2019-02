Pyro-Wahnsinn von Dynamo-Chaoten bei Hamburg-Sieg

Der Hamburger SV hat am Montagabend den nächsten Schritt zum Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga gemacht. Der HSV setzte sich zum Abschluss der 21. Zweitliga-Runde zu Hause gegen Dynamo Dresden 1:0 durch und hielt damit den Vier-Punkte-Polster auf den ersten Verfolger 1. FC Köln. Matchwinner für den zu Hause sieben Partien unbesiegten Tabellenführer war Lewis Holtby (84.). Bei Dresden, das die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen kassierte, fehlte der verletzte Patrick Möschl.