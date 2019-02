Seidl nach Platz 3: „Ein cooles Wochenende“

„Das war ein cooles Wochenende. Die Leistung auf der Schanze stimmt mich sehr positiv. Auf der Loipe geht schon noch einiges ab. Da probiere ich von Tag zu Tag besser in Schuss zu kommen Richtung Seefeld“, meinte Seidl, der am Vortag mit Denifl auch im Team-Sprint Dritter geworden war. Allerdings fehlten in Lahti doch einige Topstars wie zum Beispiel ein Großteil der Deutschen sowie natürlich auch einige Österreicher, die sich in Oberstdorf auf die Heim-WM vorbereiten.