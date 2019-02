SPÖ schießt sich auf „EU-feindliche“ FPÖ ein

„Wir sehen jetzt sehr gut bei den Entwicklungen in Großbritannien, was für gewaltigen Schaden Rechtspopulisten verursachen können“, sagt Thomas Drozda im Gespräch mit der „Krone“. Und er legt ein Papier auf den Tisch seines Büros in der Wiener Löwelstraße: „Das sind Dutzende Aussagen von Strache, Vilimsky, Norbert Hofer - sie zeigen, dass sie auch über einen EU-Austritt Österreichs abstimmen wollen.“ So habe Vilimsky am 20. Februar 2016 gefordert, „ein Referendum über den Austritt Österreichs aus der EU, quasi den Öxit, anzudenken“. Das sollte den Österreichern eine Warnung sein, meint Drozda: „Wir erleben ja, was sich in London abspielt.“