San Antonio verliert 4. Auswärtsspiel in Folge

Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch im vierten Auswärtsspiel hintereinander eine Niederlage gesetzt. Die Texaner mit Jakob Pöltl in der Startformation verloren bei Utah Jazz in Salt Lake City deutlich mit 105:125. Als Siebenter der Western Conference halten sie nunmehr bei einer Bilanz von 32:26-Siegen.