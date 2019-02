Andreas Gabalier ruft zu „Fluchtweg-Challenge“ auf

Anhänger der rechten Pegida in Deutschland hatten in der Vorwoche die „Gabalier-Kreuz-Challenge“ ins Leben gerufen und verrenkten sich dafür in die Pose, die Gabalier auf einem seiner Albencover eingenommen hatte. Mehrfach wurde der Sänger ja kritisiert, er ahme damit ein Hakenkreuz nach - was dieser immer vehement von sich wies.