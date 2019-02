Junger Salzburger auf Kristoffersens Spuren

Die Vorfreude auf die EYOFs ist riesig“, strahlt Lukas Paßrugger. Für den 17-Jährigen geht mit der Teilnahme an der europäischen Ausgabe von „Jugend-Olympia“ ein Traum in Erfüllung. „Das ist schon eine richtig coole Sache, dass ich da dabei sein darf. Ein absolutes Highlight in meiner bisherigen Karriere.“ Paßrugger ist einer von 34 Athleten im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, die Österreich bei den Spielen in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo vertreten dürfen. „Ich habe zuerst gar nicht gewusst, dass man in der Gegend überhaupt Skifahren kann“, gesteht der Kleinarler, der am Samstag mit der ÖOC-Abordnung von Wien in Richtung Bosnien abhebt. Wer kann es es ihm verdenken: Als „Olympia der Großen“ 1984 in Sarajevo Station machte, war Paßrugger noch lange nicht geboren...