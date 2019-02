Radar-Falle am falschen Tag

Kurz gesagt: Bei der Radarbox war ein falsches Datum eingestellt. Weil der 30er auf besagter Straße aber nur an Werktagen gilt, auf den Strafzetteln mit dem 26. Dezember aber eine Feiertag angeführt war, glaubten die Betroffenen ihren Augen nicht. Jetzt gab die Polizei bekannt, dass man in diesen Fällen aber dennoch kein Auge zudrücken kann. „Wer das Mandat bereits bezahlt hat, für den ist die Sache erledigt“, wird betont. Geld bekommen die Raser also definitiv nicht zurück. Auch ein Einspruch dürfte sich nach Auskunft von Rechtsexperten nicht auszahlen: „In solchen Fällen wird das Daum im Rahmen des weiteren Verfahrens berichtigt“, heißt es.