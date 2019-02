Nikolai Coster-Waldaus Familie streikt bei „GoT“

An dem Gerücht, dass mehrere Versionen des Serienfinales gedreht wurden, um auch die Schauspieler bis zuletzt im Dunkeln zu halten, zweifelt er: „Das Produktionsbudget der letzten Staffel war auch so schon extrem hoch. Es wäre verrückt, die Kosten nur für einen Überraschungseffekt noch mehr in die Höhe zu treiben.“ Coster-Waldau sieht dem Ende der Serie gelassen entgegen: „Wenn Leute keine erfüllenden Beziehungen haben, kommt ihnen so ein Drehende vielleicht wie ein Verlust vor. Ich sehe das Filmen als Job mit Kollegen. Manchmal entwickeln sich daraus Freundschaften, meistens nicht. Dann schwirrt man halt zurück nach da, wo man hergekommen ist.“