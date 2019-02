Verkauf aus Kofferraum: Waffenschmuggler gefasst!

Zusätzlich wurde der verdächtige Kroate wegen Sozialbetrugs angezeigt, da er in Österreich einen Scheinwohnsitz gegründet haben soll und sich so Sozialleistungen erschlichen haben soll. Die Ermittlungen diesbezüglich sind im Gange, die Polizei steht über einen Verbindungsbeamten an der Botschaft in Zagreb mit der kroatischen Exekutive in Kontakt, wurde am Mittwoch erklärt. Der 61-Jährige befinde sich in U-Haft, die gerade verlängert worden sei, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher. Vorgeworfen wird dem Verdächtigen der Verstoß gegen das Waffen- und Kriegsmaterialgesetz. Kooperativ habe sich der 61-Jährige bis dato allerdings nicht gezeigt, wie es hieß.