Seriendieb (22) bei Kontrolle gestoppt

Den richtigen Riecher hatten Polizisten in Wien: Sie hielten ein Fahrzeug im Rahmen einer Routine-Verkehrskontrolle an. Volltreffer! Es stellte sich heraus, dass der 22-jährige Lenker des Autos ein gesuchter Seriendieb ist. Der vorbestrafte Mann hatte kurz davor in Niederösterreich ein Haus ausgeräumt.