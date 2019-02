Minus 28 Grad! Biathlon-Girls schlagen Eis-Alarm

In den IBU-Wettkampfregeln ist festgelegt, dass bei Temperaturen von unter minus 20 Grad kein Weltcup-Start erlaubt ist. Ab minus 15 Grad Celsius muss es einen Juryentscheid in Absprache mit dem medizinischen Delegierten geben. Deshalb droht dem Biathlon-Weltcup in Canmore am Donnerstag (18 Uhr MEZ) eine Absage. Immerhin: Trainiert werden konnte am Dienstag - wenn auch bei minus 28 Grad! Unsere Biathlon-Girls nahmen es mit Humor - wir ihr Post auf Facebook beweist.