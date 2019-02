Wetter-Chaos! WM-Bewerbe im Big Air gestrichen

Die am Dienstag (Ortszeit) geplant gewesenen Big-Air-Bewerbe der Snowboarder bei der WM in Park City sind aus dem Programm gestrichen worden. Als Grund führte der Veranstalter das anhaltende Schlechtwetter mit viel Schneefall und Wind an, durch das die Sicherheit der Athleten nicht gewährleistet werden könne.